Воронежским школьникам до конца недели продлили дистант

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронеже по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса продлили дистанционное обучение для школьников 5-11 классов. Заочный формат сохранится до конца недели. В классы ребята вернутся лишь 21 февраля.
Напомним, средние и старшие классы отправили на дистант с 3 февраля в связи со взрывным ростом заболеваемости ковидом.
В последние дни, согласно еженедельным отчетам оперштаба, заболеваемость сохраняется на одном уровне и даже имеет тенденцию к снижению.