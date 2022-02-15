Воронежским школьникам до конца недели продлили дистант

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса продлили дистанционное обучение для школьников 5-11 классов. Заочный формат сохранится до конца недели. В классы ребята вернутся лишь 21 февраля.

Напомним, средние и старшие классы отправили на дистант с 3 февраля в связи со взрывным ростом заболеваемости ковидом.

В последние дни, согласно еженедельным отчетам оперштаба, заболеваемость сохраняется на одном уровне и даже имеет тенденцию к снижению.

Уменьшилось и количество отправленных на каантин классов.