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Здоровье15 февраля 2022 14:48

Воронежским школьникам до конца недели продлили дистант

За парты учащиеся 5-11 классов вернутся в понедельник, 21 февраля
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса продлили дистанционное обучение для школьников 5-11 классов. Заочный формат сохранится до конца недели. В классы ребята вернутся лишь 21 февраля.

Напомним, средние и старшие классы отправили на дистант с 3 февраля в связи со взрывным ростом заболеваемости ковидом.

В последние дни, согласно еженедельным отчетам оперштаба, заболеваемость сохраняется на одном уровне и даже имеет тенденцию к снижению.

Уменьшилось и количество отправленных на каантин классов.