В 3 воронежских больницах открыли дополнительные ковидные койки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Еще в трех медучреждениях Воронежской области дополнительно открыли койки для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали 16 февраля в региональном департаменте здравоохранения.

Они появились в противотуберкулезном диспансере имени Похвисневой, городской клинической больнице №11 Воронежа и Ольховатской районной больнице.

На данный момент ковидный коечный фонд включает 3734 места. Из них заняты 3044.

Напомним, в Воронежской области из-за продолжающейся пятой волны пандемии продлили ряд ограничений до конца этой недели. Речь идет о дистанционном формате обучения для учеников 5-11 классов. Школьники вернутся за парты 21 февраля. Удаленное обучение для дополнительного образования продлили до 28 февраля.

Сохранятся до пятницы и ограничения для театров, кинотеатров, концертных залов и учреждений спорта. Так что ждем нового заседания оперштаба