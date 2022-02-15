В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержали зампредседателя гордумы Пинигина

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежский СУСК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего заместителя председателя Воронежской городской Думы Алексея Пинигина. Депутата подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Основанием для уголовного преследования стали материалы УФСБ России по Воронежской области.

Как рассказали в воронежском управлении СК, по предварительным данным, в 2018 году Пинигин получил от директора коммерческой фирмы, выполнявшей работы по строительству социального объекта в Грибановском районе, 9 млн 200 тысяч рублей. За это парламентарий пообещал содействовать в своевременной приемке и оплате выполненных работ. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

15 февраля, подозреваемого задержали и допросили. Свою вину Пинигин признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, информация об обысках в здании городской думы Воронежа появилась в городских СМИ во вторник. Однако в пресс-службе думы этот факт отрицали.