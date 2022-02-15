В воронежской Гордуме опровергли информацию про обыски в кабинете депутата Пинигина

По информации СМИ, обыски проходят не только в гордуме, но и дома у депутата Алексея Пинигина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня утром ряд СМИ сообщили, что утром в воронежскую городскую думу нагрянули силовики. Причем, по информации одного из изданий, обыски проходят не только в гордуме, но и дома у депутата, директора Центра государственной кадастровой оценки Алексея Пинигина.

Но в пресс-службе законодательного органа «КП» опровергли эту информацию. Мол, никаких обысков не было и в помине.

Что касается Алексея Пинигина, то он пришел в городской парламент в сентябре 2020 года, выиграв выборы по одномандатному округу №5. Он входит в состав постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям, а также постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.