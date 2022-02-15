В Воронеже расчленителей профессора ВГУ приговорили к 40 годам тюрьмы на двоих

Фото из зала суда. Фото: Ирина ШАБАНОВА

15 февраля Воронежский областной суд вынес приговор обвиняемым в зверском убийстве профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Дмитрия Быковского приговорили в 21 году колонии строгого режима, а Александр Харламов получил 19 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденных причиненного ущерба в размере почти двух миллионов рублей.

По данным следователей, Харламов и Быковский пришли к 57-летнему профессору вечером 4 марта 2020 года. Напали на него, схватив рукой за шею, а рот и нос закрыли платком, пропитанным хлороформом. Потерявшего сознание ученого связали. От полученных травм и острого химического отравления Вячеслав Кузнецов скончался. Чтобы скрыть это, они сначала расчленили тело, перевезли его в съемную квартиру на левый берег Воронежа. После чего положили части в контейнеры и попытались растворить в кислоте. Держали емкости на балконе. Добычей преступников также стали 1,9 млн рублей на различных счетах профессора и мобильный телефон за 5,5 тысяч рублей.