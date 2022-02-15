Известный воронежский актер посоветовал землякам ходить по городу в ледоступах

принтскрин с поста Камиля Тукаева в Фейсбуке. Фото: другой источник.

В понедельник, 14 февраля, известный воронежский актер Камиль Тукаев опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке о покрытых льдом улицах в самом центре города. Он, уже не очень надеясь на решение проблемы коммунальщиками, посоветовал местным жителям покупать ледоступы – такие приспособления, чтобы более-менее безопасно ходить по льду. А заодно попросил воронежцев скидывать посты, в которых бы называли улицы, где скорее можно катиться, чем идти. Для сведения мэрии.

Воронежцы быстро набросали большой перечень таких улиц: Никитинская, Фридриха Энгельса, Театральная, Комиссаржевской, Мира, Студенческая, Среднемосковская, 1905 года, Карла Маркса, Кирова (местами), Моисеева, Краснознаменная, Березовая Роща, Советская площадь, Плехановская, Максима Горького, Ленина (от «Работницы» до «Динамо»), 40 лет Октября, 12, Ломоносова, Электросигнальная, Московский проспект у опорного вуза и у центрального автовокзала, переулок Международный от ул. Димитрова до ул. Порт-Артурской. А во дворах, судя по комментариям, и вовсе царит ледяное царство.

Напомним, за уборку улиц отвечают коммунальные службы управ. А вот за состояние дворов – управляющие компании. Почему город убирают далеко не так, как хотелось бы воронежцам, смотрите здесь