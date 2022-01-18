Почему воронежские дороги во дворах практически никто не чистит

Чуть в сторону от одной из главных улиц Воронежа Плехановской, и нас ждет нетронутая снежная целина. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В нынешнюю зиму перепады температуры от оттепели к морозу стали головной болью для воронежских коммунальщиков, да и вообще для всех горожан. И это, судя по всему, тенденция. Зим с постоянной отрицательной температурой в Воронеже уже давно не было. Ледяной дождь превращает улицы столицы Черноземья в каток. Причем даже центральные улицы – не исключение. «Зеркальными» становились даже тротуары на проспекте Революции и у главного здания ведущего воронежского вуза - ВГУ.

На таких тротуарах можно и ногу сломать. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Скользить воронежцам приходится и возле главного вуза города - ВГУ. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В городской администрации заявили, что ничего с этим поделать невозможно:

- При ледяном дожде пескосоляная смесь, наносящаяся перед непогодой на тротуары, становится неэффективной. Дело в том, что ее полностью смывает. Остается только лед. Понятно, что его нужно оперативно очищать, но в мгновение ока это сделать невозможно.

Схожие проблемы (только чаще всего еще более сложные) в райцентрах и в более мелких населенных пунктах. Результаты такого скольжения: перед Новым годом более тысячи жителей Воронежской области пострадали из-за гололеда. А с 10 по 13 января в травмпункты с последствиями падения на льду обратились 712 жителей. 96 из них пришлось остаться на лечение в больницах.

Выход пока видится двоякий: либо вообще не выходить в такую погоду на улицу, либо одевать не скользкую обувь и передвигаться с осторожностью сапера на минном поле.

МЭРИЯ: «ГОРОД НИКОГДА ТАК ХОРОШО НЕ ЧИСТИЛИ, КАК СЕЙЧАС»

Однако ледяной дождь, к счастью, случается не так уж часто. Мы постарались выяснить, как готов город просто к обычному для зимы (особенно нынешней) снегопаду. Тем более, что в соцсетях после него часто появляются фото, мягко, говоря, плохо расчищенных тротуаров.

На Московском проспекте тротуар чистят, но далеко не идеально. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В мэрии сообщили, что за несколько лет кадровая ситуация и укомплектованность специальными уборочными машинами в комбинатах благоустройства резко улучшилась:

- Лет восемь назад на весь город было всего 200 единиц коммунальной техники, теперь же – 323. В планах администрации – закупка новых машин. Уже согласовали финансирование в объеме 138,6 миллионов рублей на поставку 20 единиц коммунальной мини-техники, комбинированных дорожных машин (КДМ), погрузчиков. Кроме того, сейчас идет подготовка к закупке в течение года еще более 50 коммунальных машин. Что касается кадровой ситуации, то в 2017 году в Воронеже было около 200 дворников, сейчас – уже в районе 500.

Отдельный вопрос к коммунальным городским службам у жителей Воронежа возникает по поводу состояния дорог между кварталов. Колдобины и снежные завалы на них, увы, стали обычным делом. В мэрии по поводу них сообщили следующее:

- Межквартальные проезды, действительно, должны убирать силами городских коммунальных служб. Однако основные силы бросают на расчистку главных улиц. И на второстепенные порой не хватает времени.

В городской администрации пояснили, какие еще «подводные камни» стоят на пути уборки Воронежа от снега и льда:

- Намного легче убирать магистрали, где нет бортовых камней и припаркованных машин. Что же касается главных улиц Воронежа, то там работы осложняются тем, что на пути коммунальной техники стоят частные автомобили. К тому же крупногабаритную технику не пустишь просто так там, где вдоль дороги посажены деревья, чтобы их не повредить. Тем не менее с дорогами в столице Черноземья коммунальным службам удается справиться. На главных из них снег чистится до асфальта. Вывозить глыбы, остающиеся на обочинах, приходится ночью, днем мешает оживленный трафик на дорогах. Что же касается тротуаров, оперативно справляться с наледью удается не всегда. Тем не менее хотим отметить, что ни в одном крупном городе, даже в Москве с ее финансовыми ресурсами, идеальную зимнюю уборку не удается сделать. Сравнивая с прошлыми годами, можем сказать, что Воронеж так хорошо, как сейчас, раньше никогда не чистили. Это не значит, что нет проблем, они есть, но решать их нужно планомерной работой.

Снег увозят ночью. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

На обочинах при уборке приходится использовать ручной труд. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ: «ХОТИТЕ ЧИСТЫЕ ДВОРЫ? УБИРАЙТЕ ПРИПАРКОВАННЫЕ МАШИНЫ»

Во дворах, как известно, за уборку отвечают многочисленные УК и ТСЖ. И многим известна ситуация, когда утром поход на работу или в магазин оборачивается танцем «коровы на льду». Мы обратились в крупнейшее в Воронеже объединение этих коммунальных организаций УК «ПИК-Комфорт», чтобы понять проблемы, стоящие перед ними зимой.

Вначале в УК пояснили зону их ответственности:

- Управляющие компании отвечают за уборку придомовых территорий. В первую очередь тех, которые оформлены в общедолевую собственность жителей многоквартирного дома, то есть поставлены на кадастровый учет по всем правилам. Ведь именно за ее уборку жители платят по «первой строке» квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Узнать о границах может каждый с помощью публичной кадастровой карты. Однако, если территория не оформлена, УК все равно приводят ее в порядок. От снега очищают входные группы подъездов, ступеньки, пешеходные дорожки и дворовой проезд.

По очистке дворов нет четко разработанной схемы. Где-то в управляющих компаниях используют только ручной труд, где-то заказывают спецтехнику. В УК «ПИК-Комфорт», к примеру, на балансе находится 46 единиц спецтехники. Это трактора со щетками и отвалами. А также автовышки для удаления сосулек и наледи с крыш.

Что это дает? То, что коммунальщики не ждут, пока освободится сторонняя техника и не зависят от финансовых аппетитов предпринимателей, которые сдают технику в аренду по часам, а в снегопады сразу приступают к очистке. Небольшие же УК и ТСЖ, как правило, экономят на заказе тракторов и используют только ручной труд дворников. Надо сказать, что этот вопрос не регламентирован на законодательном уровне.

Трактора есть далеко не у каждой управляющей компании. Фото: предоставлено УК ГК «ПИК-Комфорт».

Что касается дворников, то их число зависит от площади обслуживаемых многоквартирных домов. В УК «ПИК-Комфорт», например, работают больше 400 человек. Дворники с лопатами расчищают входные группы подъездов и мест, куда не может заехать трактор. Остальное доделывает техника.

Работа дворников - труд нелегкий. Фото: предоставлено УК ГК «ПИК-Комфорт».

Основной проблемой в расчистке дворов, по мнению коммунальщиков, являются водители, которые оставляют свои машины во дворах, мешая проезду спецтехнику и работе дворников. Как правило, УК в таких ситуациях вешают объявления на доски в подъездах с просьбой временно не парковать автомобили в связи с уборкой территории или хотя бы оставлять под лобовым стеклом авто номер телефона для связи. К сожалению, не всегда это срабатывает, и в некоторых дворах остаются валуны и накаты из-за как раз таких ситуаций.

- Прежде чем жаловаться на плохую уборку, сначала стоит позвонить в свою УК или ТСЖ и оставить заявку на расчистку двора, - советуют специалисты управляющих компаний.

ОТ РЕДАКЦИИ

Очевидно, что взгляды большинства воронежцев и коммунальных работников на качество уборки улиц чаще всего диаметрально противоположны. Первым порой кажется, что чистят даже главные улицы города не лучше, чем в какой-нибудь глухой деревне. Вторые каждые сутки после очередного снегопада публикуют отчеты о кубометрах убранного снега. И у них есть свои резоны: попробуйте поработать лопатой и ломиком, а не за клавиатурой у компьютера. К тому же надо учесть, что часто дворниками трудятся люди солидного возраста. И в силу прожитых лет им уже очень тяжело справляться с такой работой.

Снежные глыбы часто ворочают женщины пенсионного возраста. Фото: предоставлено УК ГК «ПИК-Комфорт».

Истина, как всегда, где-то посредине. Как правило, в домах, где есть твердая инициативная группа жильцов, и от коммунальщиков, когда надо, могут потребовать исполнения своих обязанностей, и людей в некоторых случаях на подмогу для их же пользы позвать на что-то типа субботника. Увы, таких мало. В большинстве воронежских домов каждый владелец квартиры живет по принципу: «Моя хата с краю». Что, как правило, сказывается негативно и на дворах, и на дорогах вблизи такого жилья.