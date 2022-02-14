Ковид за сутки подхватил еще 5 421 житель Воронежской области

Выздоровел от ковида за сутки 1 321 житель региона Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки коронавирус обнаружили еще у 5 421 жителя Воронежской области. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в понедельник, 14 февраля. В общей сложности сначала пандемии вирус подхватили 271 920 человек.

Госпитализировали 276 человек. Выздоровел от ковида за сутки 1 321 житель региона. Общее число победивших болезнь достигло 213 611.

Отметим, заболеваемость в регионе не сбавляет обороты. Более 5 тыс. новых случаев выявляют практически ежедневно на протяжении последних недель. К примеру, днем ранее было 5 468 заболевших.