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Здоровье13 февраля 2022 9:10

В Воронежской области к 13 февраля еще 5468 человек заболели ковидом

Умерли за минувшие сутки 11 пациентов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коронавирус в Воронежской области не сбавляет темп распространения. Утром 13 февраля федеральный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости. За минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 5468 человек. Всего в регионе зарегистрировано 266 499 случаев COVID-19.

За вчерашний день скончались 11 пациентов. Всего с начала пандемии в Воронежской области от осложнений коронавируса умерли 7414 жителей.

Выписались с больничного за прошлый день 1377 пациентов. Всего смогли побороть болезнь 212 290 жителей Воронежской области.

Напомним, из-за взрывного роста заболеваемости ковидом власти снова вернули ряд ограничений. До 16 февраля приостановили деятельность театры, кинотеатры, концертные залы. Возобновлен запрет на работу кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00.

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