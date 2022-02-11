Культурная революция: Воронежские театры и кинозалы отказываются соблюдать коронавирусные запреты

Продолжают работать три кинотеатра Воронежа Фото: pixabay.com

Ряд воронежских театров и кинотеатров проигнорировали запрет губернатора на работу. Принимать посетителей продолжил «Синема-парк», который посчитал, что ограничения его не касаются. Билеты начал продавать «Спартак». Еще ряд кинотеатров написали открытое письмо губернатору, в котором пожаловались на финансовые потери. Худрук Камерного театра призвал не лишать воронежцев духовной пищи, а директор Никитинского театра и вовсе отказалась закрывать учреждение. Власти грозятся проверками и штрафами, но окончательное решение останется за оперштабом, который свое слово еще не сказал. В подробностях конфликта разобралась «Комсомолка».

Сложная эпидобстановка

Работу цирков, театров, кинотеатров и концертных организаций временно приостановили из-за сложной эпидемической ситуации в регионе. В сутки фиксируют по 5 тысяч заболевших ковидом – регион бьет антирекорды. Отмена массовых мероприятий якобы должна ситуацию исправить. Ограничения ввели 1 февраля.

Изначально предполагалось, что они закончатся 9 февраля. Однако оперштаб принял решение продлить запрет до 16 февраля. У руководства развлекательных учреждений это вызвало волну возмущений.

"Спартак" начал продавать билеты Фото: Алиса ТИТКО

Системообразующее предприятие

Первой запрет проигнорировала сеть «Синема-парк». Кинотеатры работают в двух торговых центрах Воронежа. Администратор одного из них пояснила, что с 2020 года сеть признана системообразующим предприятием.

- А на таковые распоряжение о приостановке деятельности не распространяется. Мы соблюдаем все антиковидные правила. В период пандемии по факту заполняется не более 2-3 процентов зала, от зрителей мы требуем заходить только в масках.

10 февраля открылась касса еще одного кинотеатра – «Спартака». Это заведение к списку системообразующих не относится. Руководство «Спартака» комментировать свои действия не стало.

Руководство кинотеатров обратилось к губернатору Фото: Андрей АБРАМОВ

Письмо губернатору

Глядя на коллег, которые продолжили работу, руководители еще пяти кинотеатров написали открытое письмо губернатору Александру Гусеву. Речь идет о «Максимире», «Юности», «Левом берегу», «Пролетарии» и Star&Mlad. Руководители недоумевают, чем они отличаются от «Синема-парка».

- Каждый кинотеатр Воронежа в полном объеме выполняет все рекомендации Роспотребнадзора. Посетители в обязательном порядке предъявляют QR-коды для посещения кинотеатров. Сотрудники прошли все этапы вакцинации. Средняя заполняемость залов кинотеатров часто не превышает и 20% при разрешенной 50-процентной заполняемости, - говорится в документе. - По итогам прошедшего 2021 года посещаемость кинотеатров (кинозалов) зрителями упала на 85%-92 %. В такой ситуации не понимаем, почему именно кинотеатры оказались закрытыми, а не другие отрасли, посещаемость которых постоянно высокая, мы имеем в виду торговые центры, заведения общепита, общественный транспорт.

В письме говорится, что долги по аренде, коммунальным, договорным, налоговым платежам растут с каждым днем. Сложно выплачивать сотрудникам зарплату.

- По состоянию на сегодняшний день мы пытаемся сохранить рабочие места и выплачиваем зарплату, - отмечено в письме. - Но без финансовой помощи от государства киноиндустрия в регионе перестанет существовать, несколько сотен людей останутся без работы, без средств. Каждый из кинотеатров Воронежа столкнулся с дефицитом кадров, так как в связи с постоянными закрытиями сотрудники не хотят работать в ненадежной отрасли.

Театры на грани банкротства Фото: pixabay.com

Нельзя лишать духовной пищи

Запрет на работу «храмов искусства» возмутил художественного руководителя Камерного театра Михаила Бычкова. 9 февраля учреждение разослало СМИ его заявление.

- Насколько мне известно, наш регион - единственный в стране, где театры закрыты! И не потому, что он самый уязвимый, самый пораженный пандемией, а потому, что театр, как и другие виды искусства, не находится у нас в числе приоритетов, - посетовал Михаил Владимирович. – Ждать еще неделю, пока соберется оперштаб, неправильно. Я призываю ответственных руководителей безотлагательно уделить внимание этой проблеме, проанализировать реальную ситуацию с посещением воронежских театров и, по возможности, скорректировать принятые решения. Каждый день дорог!

В заявлении худрук напомнил, что в течение всей пандемии театры соблюдали установленные Роспотребнадзором меры предосторожности.

Спектакль «Иранская конференция», который должен был пройти 11 февраля, отменили. Следующий – «Трамвай «Желание»» - запланирован на субботу, 12 февраля. Зрители пока не понимают, перенесут его или нет.

В пресс-службе Камерного театра «Комсомолке» рассказали, что зрителям, купившим билет, пока не дали ответа, потому что решение еще не принято. У руководства нет понимания, как действовать в текущих условиях. В пресс-службе пообещали, что дадут пояснение, как только определятся. Зрителям пока остается только ждать.

В любом случае билеты пропасть не должны. Спектакли либо перенесут на другие даты, либо вернут деньги.

Никто не покроет ущерб

Пока Камерный театр решает, что делать, Никитинский продолжает продавать билеты. Решение проигнорировать запрет губернатора прокомментировала директор театра Ирина Алексеева.

- Так как Никитинскому театру никто не покроет ущерб данного закрытия, потому что он частный, то я выбираю коллектив и его материальное благополучие. Сносить такие издевательские меры больше нет возможности, - отметила Ирина Алексеева.

Никитинский театр уже был в 2021-м году на грани закрытия из-за потери доходов в пандемию, его удалось чудом спасти.

Отметим, многие заведения решению губернатора подчинились. К примеру, спектакли и концерты перенесли Театр оперы и балета, Воронежская филармония.

Пройдут проверки

Пока областные власти заявления деятелей культуры не комментируют. На следующей неделе должно пройти очередной заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Рассмотреть ситуацию с театрами и кинотеатрами планируют на нем. Тогда же будет принято решение, что делать с теми, кто самовольно продолжил работу. Губернатор Александр Гусев пока публичных заявлений по этому поводу не делал.

В пресс-службе регионального департамента культуры пояснили, что проведут проверку. В каком формате – пока не определились.

Там добавили, что за нарушение учреждениям может грозить штраф. Ответственность предусмотрена по статье 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». По ней должностным лицам грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей, а юридическим – от 100 до 200 тыс.

Из-за нарушения санитарных требований учреждение могут также закрыть на три месяца по решению суда.

Кроме того, если будет доказано, что зрители заболели на сеансе, виновные могут попасть и под уголовную ответственность. Частью 1 статьи 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступление таких последствий» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

КСТАТИ

Общепиты тоже обходят ограничения

В Воронежской области с 17 января возобновлен запрет на работу точек общепита с 23.00 до 6.00. В этом время организации могут заниматься только доставкой. Исключение – столовые не предприятиях и в транспортной инфраструктуре.

Однако некоторые владельцы кафе и ресторанов пытаются запрет проигнорировать. Публичных заявлений они не делают, просто пропуская гостей за закрытые двери. Проверяет заведения комиссия департамента предпринимательства и торговли.

Осенью прошлого года, когда в регионе действовал полный запрет на работу общепитов, были случаи, когда бары и рестораны игнорировали решение оперштаба. К примеру, силовики вечером ворвались в бар на Кольцовской. В отношении заведения составили административный протокол.