Мэр Вадим Кстенин: «В Воронеже планируется расширить праздничную иллюминацию города»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В мэрии подвели итоги деятельности МКП «Воронежгорсвет» в 2021 году. О результатах Вадиму Кстенину доложил директор предприятия Виктор Неугомонов в ходе рабочей встречи 11 февраля.

Не снижая темпы

Прошедший год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, не внес существенных коррективов в планы: на предприятии заблаговременно сформировали резервы материалов. В итоге сети наружного освещения обновили на 134 улицах. Заменили почти 50 км неизолированного алюминиевого провода и кабеля, которые эксплуатировались более 20 лет.

– Также в 2021 году смонтировали современный самонесущий изолированный провод на 75 улицах. Это обеспечит стабильную работу сетей еще на долгие годы, так как срок его службы – не менее 25 лет. При этом продолжаем поэтапное переоборудование технически устаревших светильников на самые современные светодиодные с большей эффективностью и меньшим потреблением электроэнергии, – рассказал Виктор Неугомонов.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Сократили неосвещенные участки

Как отметили в мэрии, предприятию удалось сохранить темпы, набранные в годы, когда главой Воронежа был Александр Гусев.

Также было восстановлено электроосвещение на отдельных участках 49 улиц Воронежа. В особенности уделили внимание отдаленным микрорайонам –Таврово, Боровое, Сомово и других.В 2022-м работа по сокращению неосвещенных участков продолжится.

– Большой объем задач выполняется в рамках текущего содержания: за прошлый год заменили более 16 километров питающей сети на 10 улицах, более 11 тысяч неисправных ламп, 680 светильников, а еще 1809 отремонтировали. Средний процент работающих светильников по городу за 2021 год составил более 96% при плановом – не менее 93%. Мы держим этот показатель уже несколько лет, – подчеркнул директор МКП «Воронежгорсвет».

За последние годы предприятие значительно изменило систему наружного освещения в областном центре. Протяженность сетей увеличилась— до 1884 километров, а количество светильников –почти до 61,2 тысяч. Также функционируют 490 пункта питания, 444 из них оснащены автоматизированной системой управления наружным освещением «Рассвет».

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Освещение провели на 16 улицах в Шилово

В прошлом году в оперативное управление «Воронежгорсвета» были приняты сети наружного освещения 86 дворовых территорий, двух скверов, площади Победы и других объектов. Кроме того, в 2021 году силами предприятия были построены сети наружного освещения на 16 улицах в микрорайоне Шилово, где многодетным семьям было выделено под застройку 215 земельных участков. Их протяженность составила 6,5 км, установлено 252 светильника.

В каких районах станет светлее?

Обсудили глава Воронежа и директор предприятия планы на 2022 год. Вадим Кстенин поставил новые важные задачи. В особенности, это касалось микрорайона Масловка.

– В первую очередь «Воронежгорсвету» предстоит решить проблемы с освещением по маршруту школьного автобуса, который мы по просьбам людей намерены запустить, также отработать особо беспокоящие жителей участки, перечень определен по итогам выезда. А на ближайшие несколько лет надо сформировать план работ, чтобы поэтапно закрыть все проблемы Масловки и соседних микрорайонов в этой сфере, – сказал мэр.

Также в 2022 году улучшат освещенность на транспортной развязке улиц 9 Января и Антонова-Овсеенко, дороги на микрорайон Таврово, дороги от улицы Калининградской до трассы М-4 «Дон», ул. Ленина и других.

Кроме того, планируется заменить более 5000 тысяч светильников на высокоэффективные светодиодные на 32 магистральных улицах, на 134 улицах частного сектора, во дворах 220 многоквартирных домов. И более чем на 100 улицах заменят 80 км неизолированного провода и кабеля.

День Победы, Петр I или котенок с улицы Лизюкова?

– В этом году предприятие будет отмечать 50 лет со дня создания. Обычно юбиляры получают подарки. Но я знаю, что «Воронежгорсвет» не только готов успешно выполнить все свои текущие задачи, как обычно, но и сам хочет порадовать горожан, – обратился мэр Вадим Кстенин к Виктору Неугомонову.

Виктор Васильевич приоткрыл завесу тайны. «Воронежгорсвет» изучает возможность расширить иллюминационное праздничное оформление города в этом году. А ранее, в своем телеграм-канале Вадим Кстенинзапустил опрос о том, какую тему оформления одной или нескольких улиц воронежцы ждали бы больше всего? Например, посвященную героям сегодняшнего дня – медикам или в тематике Петровских времен – к 350-летию со дня рождения Петра I. Рассматриваются также варианты оформления в теме Дня Победы, поскольку в следующем году Воронеж будет отмечать 80-летний юбилей со Дня освобождения, или в символике ВДВ, и даже образ популярного Котенка с улицы Лизюкова может также появиться в иллюминации. Мнения горожан рассмотрят после подведения итогов опроса.

Ирина Шабанова