Эмоциональная речь воронежской учительницы заинтересовала прокуратуру

Скандалом в воронежской школе №103 заинтересовалась прокуратура. Ведомство проведет проверку по сообщениям средств массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в среду, 9 января.

Напомним, родители школьников выложили в социальную сеть аудиозапись урока. На ней учительница эмоционально рассказывала детям о нормальных и ненормальных семьях, о разводах. После урока дети вышли заплаканными.

В мэрии пояснили, что учительница действительно вела урок по родному языку у четвероклассников. Дожидаться результатов служебной проверки, которую организовало управление образования Воронежа, она не стала и уволилась. Ученикам предложат помощь психологов.

Прокуратура Советского района проверит, были ли нарушения закона «Об образовании». Если будут основания, примут меры прокурорского реагирования.