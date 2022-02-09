Из-за скандального урока о разводах воронежская учительница уволилась

Учительница уволилась из школы №103 после скандальной записи с урока о разводах, обнародованной в соцсетях. Как отметили в мэрии Воронежа 9 февраля, женщина написала заявление по собственному желанию.

Запись выложили шокированные услышанным родители и она тут же вызвала массу возмущения среди горожан. Как пояснили в мэрии, учительница действительно вела урок по родному языку у четвероклассников, где «эмоционально» рассказала о нормальных и ненормальных семьях. Дожидаться результатов служебной проверки, которую организовало управление образования Воронежа, женщина не стала и уволилась.

– Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях. Конечно, педагогам, независимо от обстоятельств, надо быть сдержанными и корректными. Но в управлении образования напомнили, что учителя тоже люди, тоже могут находиться в стрессе и совершать ошибки, и попросили горожан быть терпимее и не осуждать человека, – пояснили в городской администрации.

Продолжать проверку в школе после увольнения педагога не стали. Но добавили, что в образовательном учреждении продолжат взаимодействовать с родителями. Они могут обратиться за психологической помощи детям.