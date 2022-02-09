Управление образования заинтересовалось записью откровенной беседы учителя с детьми о разводах

В Воронеже опубликовали шокирующее видео, на котором якобы учитель рассказывает ученикам 4 класса о разводах. Ролик появился в сообществе «Мой и твой Воронеж» с соцсети «Вконтакте» во вторник, 8 февраля и сразу вызвал волну возмущения у горожан.

На видео слышно, как учитель рассказывает младшеклассникам, что в нормальной семье есть мама и папа. И приводит конкретный пример, что такая мама учит ребенка мыть посуду и чистить картошку, а отец уделяет семье внимание и дарит подарки. При разводе все на матери, она якобы не знает на какую ногу наступить, потому что приходится все делать самой, в том числе и деньги зарабатывать. По словам учителя, «мать уже не знает, к какому мужику пристать».

Автор поста при этом пишет, учащиеся школы №103 (а именно там якобы проходил «познавательный урок») вышли после звонка заплаканные.

Видео вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи сети даже посчитали, что такой преподаватель не может учить школьников. В пресс-службе мэрии Воронежа нам пояснили, что по поводу этой информации проводится проверка.

– Выявленная в ходе мониторинга публикация в социальных сетях передана в управление образования и молодежной политики, информация в сообщении проверяется, – сказали в горадминистрации.

«Комсомолка» связалась с автором поста Евгением и уточнила, когда проходил этот урок и обращались ли по этому поводу родители к руководству образовательного учреждения.

– Узнали об этом вчера вечером 8 февраля, мой ребёнок учится в этой школе, из подробностей – только шоковое состояние от услышанного на записи. Ранее были похожие случаи, которые вызывали возмущение, но все замалчивалось и сводилось к нулю, – рассказал Евгений.