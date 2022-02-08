Осужденному за убийство у IL Tokyo воронежскому бизнесмену отказали в выходе из колонии по УДО

Фото из архива КП Фото: Виктория ЛУШИНА

Воронежский бизнесмен Эдуард Ельшин, которого в 2016-м осудили на 12 лет за жуткое убийство у кафе IL Tokyo, не смог выйти из колонии по УДО. Отсидевший почти половину срока, он подал ходатайство о смягчении приговора. Однако суд ему отказал. Информация об этом появилась на сайте Россошанского районного суда сегодня, 8 февраля.

Напомним, Ельшин хотел освободиться из колонии строгого режима, где сейчас пребывает. И просил заменить ему оставшиеся годы лишения свободы на принудительные работы.

Громкое убийство произошло более семи лет назад, 15 ноября 2014 года. История получила огласку после того, как в сеть попала запись, на которой виден момент расправы Эдуарда Ельшина с посетителем кафе IL Tokyo Дмитрием Кривошеевым. Как установил суд, в эту ночь осужденный был сильно пьян, курил в заведении, приставал к девушкам. И ему не понравилось замечание, которое сделал Кривошеев. И ссора то была пустяковая. Но Эдуард Ельшин решил отомстить обидчику. Он даже взял такси и съездил домой за ножом, а затем подождал Дмитрия у кафе. Напал, когда оппонент вышел. Итог – несколько ножевых ранений, один из которых – в сердце. После этого Ельшин скрылся. Через несколько дней его задержали на даче у знакомых в Масловке.

Затем было СИЗО, а потом и вовсе его отпустили из-под стражи под домашний арест. Это объяснили плохим состоянием здоровья матери обвиняемого. Решение суда тогда вызвало бурю недовольства горожан: люди даже выходили на митинг у кинотеатра «Пролетарий». 10 июня 2016-го Центральный райсуд вынес Ельшину приговор: он получил 12 лет колонии строгого режима. Из срока вычли время нахождения в тюрьме и домашний арест, в колонии Эдуард должен был провести около десяти лет. Его арестовали в зале суда.

С приговором он не согласился, его обжаловал. Но суд оставил решение первой инстанции без изменения.