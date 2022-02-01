Получивший 12 лет за убийство у IL Tokyo воронежский бизнесмен просит о смягчении наказания

Фото из архива КП Фото: Виктория ЛУШИНА

Воронежский бизнесмен Эдуард Ельшин, которого в 2016-м осудили на 12 лет за резонансное убийство у кафе IL Tokyo, отсидел уже почти половину срока и хочет освободиться из колонии строгого режима. Он обратился в суд с ходатайством о замене лишения свободы на принудительные работы. Информация об этом сообщается на сайте Россошанского районного суда.

Напомним, это громкое убийство произошло 15 ноября 2014 года. История получила резонанс после того, как в сеть попала запись, на которой виден момент расправы Эдуарда Ельшина с Дмитрием Кривошеевым. Ранее между ними случился конфликт.

Как вспоминали потом на суде свидетели, ссора между ними вспыхнула по пустяковой причине: из-за замечания по поводу курения в зале. Эдуард Ельшин был сильно пьян, ему не понравилось, что Кривошеев его одернул и тот решил отомстить обидчику. Он даже взял такси и съездил домой за ножом, а затем подождал Дмитрия у кафе. Напал, когда оппонент вышел. Итог – несколько ножевых ранений, один из которых – в сердце. После этого Ельшин скрылся. Через несколько дней его задержали на даче у знакомых в Масловке.

Затем было СИЗО, а потом и вовсе его отпустили из-под стражи под домашний арест. Это объяснили плохим состоянием здоровья матери обвиняемого. Решение суда тогда вызвало бурю недовольства горожан: люди даже выходили на митинг у кинотеатра «Пролетарий». 10 июня 2016-го Центральный райсуд вынес Ельшину приговор: он получил 12 лет колонии строгого режима. Из срока вычли время нахождения в тюрьме и домашний арест, в колонии Эдуард должен был провести около десяти лет. Его арестовали в зале суда.

С приговором он не согласился, его обжаловал. Но суд оставил решение первой инстанции без изменения.