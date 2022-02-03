В Воронежской области выявили еще 34 незаконных участка на берегах реки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский департамент природных ресурсов и экологии выявил еще 34 незаконных частных земельных участка в границах водных объектов. Напомним, ранее чиновники сообщали о 80 фактах оформления в собственность земли в прибрежной зоне, что является нарушением Земельного и Водного кодексов России.

На этот раз незаконные участки обнаружили на территории Бобровского, Таловского и Аннинского районов. Они расположены в границах реки Битюг и ее береговой полосы.

Материалы направили в прокуратуру для проведения проверки законности предоставления в частные руки земель и с целью их возврата в государственную собственность.

Сотрудники департамента продолжают работу по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства.