На берегу реки под Воронежем нашли 80 незаконных земельных участков

Фото с официальной страницы департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области в "ВК"

Сотрудники департамента природных есурсов и экологии области на берегу реки Усмань обнаружили 80 незаконных участков, расположенных в пределах береговой полосы. Они находятся в пределах Железнодорожного района Воронежа и Новоусманского района области.

Как сообщили в департаменте, размещение частных участков вдоль реки – грубое нарушение Водного кодекса России. Полоса шириной 20 метров вдоль водного объекта предназначена для общего пользования. Кроме того, согласно Земельному кодексу запрещена приватизация береговой полосы в границах территорий общего пользования.

- Если водный объект находится в федеральной собственности, то его составная часть – земельный участок в пределах береговой полосы – также является федеральной собственностью,- уточнили также в департаменте. - При этом земельный участок в пределах береговой полосы является неотъемлемой частью водного объекта и относится к землям водного фонда.

Экологи информацию о выявленном нарушении в прокуратуры Железнодорожного района г. Воронеж и Новоусманского района, а также в Территориальное управление Росимущества по Воронежской области для определения законности предоставления федерального имущества в частную собственность.