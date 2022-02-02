В воронежских троллейбусах изменили систему оплаты проезда

Теперь и в воронежских троллейбусах проезд нужно оплачивать на входе. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воронежских троллейбусах теперь нужно оплачивать проезд не на выходе, а на входе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Город и транспорт». Позднее информацию подтвердили в мэрии.

Изменение системы оплаты в городской администрации объяснили решением сделать ее одинаковой во всем общественном транспорте Воронежа. Исключение по-прежнему составляют только маршруты №№ 9КА и 9КС, что создает массу неудобств и толпу пассажиров при выходе. Пока непонятно, когда и там можно будет платить при входе. Перевозчик упорно стоит на том, чтобы сохранить удобную ему (но не пассажирам) систему.

Напомним также, что в Воронеже появился новый троллейбусный маршрут № 99. Он ездит от ВГУ до улицы Владимира Невского (универмаг «Молодежный») и обратно. Сейчас изучают потребность в машинах, в случае необходимости их добавят.