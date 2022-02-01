С 1 февраля в Воронеже пустили новый троллейбус и автобус

С 1 февраля в Воронеже начали работать два новых маршрута.

Как ранее сообщали в мэрии, автобусы №32 будут ходить с 6.00 до 21.00. Маршрутки следуют по Перхоровича, Любови Шевцовой, Краснозвездной, Путиловской, Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Донбасской, Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улицам Остужева, Урывского до остановки «ул. Тверская». Обратно: по улицам Урывского, Остужева, Северному мосту, улице Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, Плехановской, Донбасской, Пешестрелецкой, Героев Сибиряков, Путиловской, Краснозвездной, Любови Шевцовой, Перхоровича. Автобусы будут ходить с интервалом 15 минут.

Троллейбусы №99 пустили от остановки «ВГУ» по улице Плехановской, Московскому проспекту, Хользунова, Жукова, бульвару Победы, улице Владимира Невского. В обратном направлении: по Владимира Невского, бульвару Победы, Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, Плехановской, площади Ленина, улице Платонова до Университетской площади. Они ходят каждые 10 минут с 6.20 до 18.20.

Пока маршруты работают в тестовом режиме, после изучения пассажиропотока на линии могут добавить машин.