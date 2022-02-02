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Общество2 февраля 2022 6:33

Откроют прямые рейсы из Воронежа в Мурманск

Полеты начнут осуществлять в июне
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Smartavia сообщила о запуске летом прямых рейсов из Воронежа в Мурманск. Полеты начнут осуществляться по субботам с 4 июня. Пока программа рассчитана на летний сезон – до 3 сентября.

Пассажиров будут возить на самолетах Boeing 737. Борт из Воронежа будет вылетать в 3:20, а в Мурманск прибывать в 6:35.

Обратный рейс из Мурманска запланирован на пятницу. Вылетать из Мурманска самолет будет в 23:40. Прибывать в Воронеж в 2:40.

Кстати, рейсы будут выполняться в рамках программы субсидирования. Как ранее писала «Комсомолка», воронежцам в 2022 году можно будет сэкономить на полетах в 13 городов России.

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