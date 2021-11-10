Воронежцам в 2022 году можно будет сэкономить на полетах в 13 городов России

13 авиаперелетов в 2022 году станут более доступными по цене. Фото: Константин ИВШИН

В Росавиации утвердили субсидируемые воздушные маршруты на 2022 год. В их список вошли полеты из Воронежа в 13 городов России и обратно. Субсидии выделят в целях развития региональных воздушных перевозок.

Среди авиарейсов, на билетах которых в 2022 году можно будет существенно сэкономить (на сколько, пока не сообщают), четыре очень дальних перелета:

1. Екатеринбург – самолеты авиакомпании Red Wings будут летать дважды в неделю с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря;

2. Челябинск – лайнеры той же компании дважды в неделю будет выполнять рейсы с 1 мая по 31 декабря;

3. Уфа – самолеты Utair дважды в неделю будут отправляться в путь с 1 января по 30 апреля и с 1 ноября по 31 декабря;

4. Новосибирск – лайнеры «Сибири» (S7 Airlines) дважды в неделю будут курсировать из Воронежа и обратно с 1 января по 30 апреля и три раза в неделю с 1 октября по 31 декабря.

Есть и еще два перелета тоже на достаточно большое расстояние:

1. Казань – рейсы «ЮВТ Аэро» дважды в неделю со 2 января по 30 апреля и с 1 ноября по 31 декабря.

2. Калининград – авиакомпания Nordwind Airlines дважды в неделю будет выполнять рейсы с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.

Остальные авиарейсы будут не очень дальними:

1. Волгоград – самолеты авиакомпании Utair будут летать дважды в неделю будет с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря;

2. Краснодар – лайнеры «Азимут» будут курсировать дважды с 1 января по 30 марта и с 1 ноября по 31 декабря;

3. Минеральные воды – воздушные суда той же авиакомпании дважды в неделю будут отправляться в небо с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря;

4. Нижний Новгород – авиакомпания Red Wings - полеты дважды в неделю с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря;

5. Петрозаводск – авиакомпания «Азимут» - маршруты дважды в неделю с 1 апреля по 31 июля и с 1 сентября по 31 декабря;

6. Ростов-на-Дону – авиакомпания «Азимут» в течение всего года рейсы по два раза в неделю;

7. Самара – авиакомпания Red Wings также весь 2022 год будет выполнять рейсы по два раза в неделю.

Напомним, также, что с 12 ноября прибавятся еще два прямых авиарейса в Сочи. Правда, на них цены будут обычными, то есть, не дешевыми.

Ранее Росавиация опубликовала приказ о допусках авиакомпаний к выполнению международных рейсов. В частности, теперь есть возможность летать из Воронежа в Прагу, на острова Греции и в Дубай – пока действует разрешение Объединенных Арабских Эмиратов.