С 12 ноября откроют еще два авиарейса из Воронежа в Сочи

Из Воронежа в Сочи в ноябре и предстоящей зимой будет много возможностей добраться по воздуху. Фото: Константин ИВШИН

Из Воронежа в ноябре и зимой можно будет улететь в Сочи еще на двух авиарейсах. Об этом сообщили на странице аэропорта в Фейсбуке. С 12 ноября стартуют полеты в столицу зимней Олимпиады-2014 авиакомпании Nordwind Airlines. Самолеты Boeing 737-800 с салоном на 180 пассажиров будут отправляться в город-курорт по пятницам в 17.15 и по понедельникам в 14.00. Продажа билетов уже открыта. Завершится полетная программа 25 марта 2022 года.

Кроме того, продолжат летать в Сочи самолеты авиакомпании «РусЛайн». Они отправляются в путь по средам в 14.05 и по субботам в 8.30. Их полеты продлятся до 26 марта 2022 года. А вот лайнеры «Red Wings» отправятся в Сочи только на новогодних каникулах. 29 декабря 2021 года и 5 января 2022 года они отправятся в южный город-курорт в 21.55.