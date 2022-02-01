Попавшийся на коррупции Александр Провоторов решил уйти из воронежской горДумы

Фото предоставлено Ленинским райсудом Фото: Из архива "КП"

Обвиняемый в мошенничестве на выборах первый зампредседателя гордумы Воронежа Александр Провоторов решил снять с себя полномочия депутата и вице-спикера. Соответствующие заявления он подал 31 января.

Эту информацию подтвердили в думской пресс-службе. Там пояснили, что от Провоторова поступило два заявления. Одно о прекращении полномочий депутата городской Думы, второе – о прекращении полномочий первого зампреда.

Когда их рассмотрят парламентарии, пока неизвестно. Конкретной даты пока не называется.

Напомним, Александр Провоторов еще в марте прошлого года стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве на выборах (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения, которые состоялись осенью 2020 года. Его заподозрили в том, что он за 1 млн рублей оказывал помощь кандидату в народные избранники – владельцу ТЦ «Ярмарка» Александру Жукову. Тот баллотировался по одномандатному избирательному округу № 16.

Сначала депутат находился под домашним арестом, позже суд смягчил ему меру пресечения и запретил определенные действия.

Вину свою Провоторов признал, а также в ходе судебного разбирательства возместил ущерб.