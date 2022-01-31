В поликлинике воронежского микрорайона Шилово могут снова начаться массовые увольнения медиков

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Коллектив скандально известной поликлиники в микрорайоне Шилово разместил в соцсети сообщение, в котором просит пациентов не создавать дополнительных нагрузок на учреждение и коллектив, которому и так сейчас приходится работать в напряженном режиме из-за резкого роста заболеваемости ковидом.

Недавно в связи с осложнением эпидобстановки здесь открыли Красную зону, которая работает по строгому расписанию. Горожан попросили придерживаться этого графика, не создавать очередей и не вызывать на дом врача без острой необходимости:

- Резко растет количество вызовов на дом, в том числе необоснованно. На данный момент не закрыто три участка по вызовам , так как один доктор в красной зоне, а два на больничном, - обращаются медики в жителям микрорайона. - Чисто физически практически нереально обслуживать ежедневно более 30 вызовов. К сожалению, если ситуация продолжит накаляться, велик шанс, что снова начнутся увольнения, чего нам крайне хочется избежать... Поэтому просим войти в положение, если у вас невысокая температура, относительно удовлетворительное самочувствие - приходите, вас осмотрят гораздо быстрее, чем вы будете пытаться ждать врача.

Напомним, скандал с массовым увольнением врачей из поликлиники на улице Острогожской разгорелся летом 2021 года. Тогда жители даже готовили петицию в поддержку медперсонала.