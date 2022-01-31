Воронежцы снова пожаловались на огромные ковидные очереди в поликлиники

Такая картина была внутри филиала поликлиники № 7 на улице Героев Сибиряков. Фото: скрин с телеграм-канала "Воронеж № 1". Фото: другой источник.

Воронежцы жалуются на огромные очереди в поликлиники на фоне ежедневных сводок о более чем двух тысячах новых больных ковидом.

Фото толпы людей в филиале поликлиники №7 на улице Героев Сибиряков разместили в телеграм-канале «Воронеж № 1». Сопроводив фото таким комментарием:

Справа — очередь в регистратуру, слева — очередь на тест (после очереди в регистратуру). И есть еще одна, она стоит тут же, для тех у кого экспресс-тест на коронавирус положителен. Они стоят вместе со всеми остальными, чтобы попасть к врачу на осмотр. Телефоны регистратуры молчат. Дозвониться нельзя.

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото очереди в поликлинику на улице 20-летия октября, 94, начинающуюся еще на улице.

А такая очередь в поликлинике на улице 20-летия Октября. Фото: "Типичный Воронеж".

Напомним, ранее горожане сообщили о схожей проблеме в центре первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид в городском Дворце культуры на улице 9 Января. Там многие люди, чтобы не стоять в огромной очереди, разворачивались и уходили домой.