Бар в центре Воронежа продают за три миллиона рублей

Бар на Плехановской из-за ковидных ограничений сейчас работает только по пятницам и субботам. Фото со страницы «BarDuck», ВКонтакте. Фото: другой источник.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже бара «BarDuck», расположенного на улице Плехановской, 9. Заведение оценили в три миллиона рублей.

В описании, содержащемся в объявлении, указывают, что владелец бара желает сконцентрироваться на другом бизнесе. Подобное решение, видимо, связано с ковидными ограничениями, создающими большие проблемы для предпринимателей, трудящихся в этом секторе экономики региона. В соцсети бара ВКонтакте сообщают, что сейчас заведение вынуждено работать только по пятницам и субботам.

Напомним, ранее закрыли сеть воронежских ресторанов «Итальянский дворик». Их владелец тоже решил сосредоточиться на другой части своего бизнеса.