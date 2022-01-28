Синоптики предполагают, что в Воронежской области в 2022 году будет богатый урожай

Снег на этот раз в деревнях навалило в избытке. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Воронежском гидрометцентре дали благоприятный прогноз на урожай 2022 года. Состояние озимых сейчас хорошее благодаря в кои-то веки снежной зиме.

- Видел монолит почвы. При обычных для нескольких лет бесснежных зим в ней, в основном, находим отмершие листья, которые, отогреваясь, не оживают. Сейчас же они немного побывали в теплоте и начали расти, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Почему так происходит? Их жизнь сохранил уже достаточно мощный снежный покров. Плюс есть основания полагать, что весной большая часть снега не стечет в реки, а останется в полях. Значит, посевы получат обильное естественное увлажнение. Все эти факторы позволяют предполагать высокие урожаи в будущем 2022 году.

Напомним, снег продолжится в выходные и на будущей неделе, причем двое суток синоптики обещают сильную метель.