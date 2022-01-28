В Воронеже выходные будут с метелью и не очень морозными

29 и 31 января синоптики прогнозируют метель в Воронеже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики дали прогноз погоды на выходные и первые дни следующей недели в Воронеже. И ночью, и днем морозы будут небольшими. А 29 июля ожидают снегопад.

- Погоду будут определять два циклона. Они друг за другом пройдут через нашу область, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Принесут они с собой осадки, главным образом в виде снега. Температура и днем, и ночью в конце нынешней и на будущей неделе будет колебаться от 0 до -5 градусов.

В субботу, 29 января, ночью вместо южного подует юго-западный ветер. Начнется сильный снегопад при -4 градусах. Он продолжится и днем, когда потеплеет до -1.

В ночь на воскресенье, 30 января, на смену юго-западному придет западный ветер. Снег станет небольшим при -3 градусах. Таким же он будет и днем при -1. Подует южный ветер.

В понедельник, 31 января, опять начнется метель при -2 градусах. Днем вернется юго-западный ветер. Синоптики прогнозируют порывы до 15 м/c. Температура поднимется до нуля.

В ночь на вторник, 1 февраля, похолодает до -3 градусов. Метель кончится, но снежинки еще будут порхать в воздухе. Днем потеплеет до -2, ветер немного ослабнет.