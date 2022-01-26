В Воронеже стали известны новые подробности ДТП с двумя маршрутками, где была ранена 17-летняя девушка

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств ДТП с двумя маршрутками и легковой машиной, случившегося 25 января около 14.00 на Ленинском проспекте у дома № 172.

Силовикам удалось узнать некоторые подробности, которых не было в более раннем сообщении об аварии полиции. Так, они установили, что ехавший по маршруту № 14В пассажирский автобус, которым рулил 43-летний мужчина, врезался в стоящую на проезжей части с включенным указателем левого поворота 15-ю «Ладу». Легковой машиной управлял 20-летний водитель. Затем маршрутку отбросило на ехавший в попутном направлении автобус № 90. Находившаяся в его салоне 17-летняя пассажирка получила травмы, ее отвезли в больницу.

- В рамках проверки будут опрошены водители, пассажиры автобуса и возможные очевидцы аварии, а также представители компании-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью. Истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, административный материал по факту ДТП, – рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.