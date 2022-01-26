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Общество26 января 2022 9:57

В Воронеже столкнулись две маршрутки и легковушка

Пострадала 17-летняя девушка
Мария Щербакова
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Водитель маршрута 14В нарушил дистанцию

Водитель маршрута 14В нарушил дистанцию

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

На Ленинском проспекте столкнулись два маршрутных автобуса и легковушка. ДТП произошло во вторник, 25 января, примерно в 14.00 у дома №172. Пострадала 17-летняя пассажирка автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, 43-летний водитель автобуса маршрута №14В ехал по Ленинскому проспекту со стороны Остужева в направлении улицы 25 Января. Он не выдержал необходимую дистанцию и врезался в ВАЗ-2115. По инерции автобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом маршрута №90.

Девушке, которая ехала в маршрутке №14В, потребовалась помощь медиков. С травмами ее доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.