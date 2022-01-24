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Общество24 января 2022 7:10

В Воронежской области снизилась суточная заболеваемость коронавирусом

Правда, она остается очень высокой – 795 новых случаев
Юрий КОЗЛОВ
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Новая вспышка ковида может снова привести к резкому увеличению числа госпитализированных больных.

Новая вспышка ковида может снова привести к резкому увеличению числа госпитализированных больных.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удалось немного снизить темпы вспышки пандемии ковида в Воронежской области. Об этом свидетельствуют данные санитарных врачей. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на утро понедельника, 24 января, заболели COVID-19 еще 795 жителей Воронежской области. Эта цифра внушает определенный оптимизм. Ведь на утро воскресенья, 23 января, заразившихся было больше – 799.

Однако стоит учесть и то обстоятельство, что до рекорда суточной заболеваемости, установленного в начале ноября 2021 года – 802 заболевших, по-прежнему рукой подать.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 202 836 жителей Воронежской области.