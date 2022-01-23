В Воронежской области суточная заболеваемость ковидом вплотную приблизилась к рекордной

На утро воскресенья, 23 января, новых заразившихся ковидом было почти 800 - всего лишь на три человека меньше печального рекорда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили данные о новых заболеваниях COVID-19 на утро воскресенья, 23 января. В Воронежской области заболели 799 человек. На утро субботы, 22 января, новых заразившихся было меньше – 787. Наш регион - снова в десятке худших в России. Больше заболевших за сутки было только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Ростовской областях.

Напомним, резкая ковидная вспышка была зарегистрирована утром в пятницу, 21 января. Тогда сообщили о 785 заразившихся, в то время как на начало дня четверга, 20 января, их было всего 489. Между тем, сейчас суточная заболеваемость вплотную приблизилась к рекорду, зафиксированному 4 ноября 2021 года – 802 новых случаев заражения ковидом. Всего за время пандемии COVID-19 обнаружили у 202 041 жителя Воронежской области.

Из-за вспышки ковида все больше учеников средних образовательных учреждений вынуждены переводить на «дистант». В пятницу, 21 января, сообщали о закрытых 20 классах в 11 школах. Еще больше временно перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с заболеваниями гриппом и ОРВИ. На 21 января по этой причине закрыли 38 классов в 19 школах.