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Общество21 января 2022 8:22

Вспышка ковида в Воронежской области: за сутки заразились 785 человек

Это почти на 300 заболевших больше, чем было на утро 20 января
Юрий КОЗЛОВ
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Врачей снова ожидают напряженные дни и ночи.

Врачей снова ожидают напряженные дни и ночи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пугающие цифры опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. На утро пятницы, 21 января, стало известно о 785 новых заразившихся ковидом жителей Воронежской области. Это совсем близко к печальным рекордам, когда число заболеваний за сутки превышало 800 человек. Напомним, на начало дня четверга, 20 января, их было гораздо меньше – 489. Всего же за время пандемии в нашем регионе число заболевших превысило 200 тысяч. Точнее, их стало 200 455.

Эксперты-медики не раз предупреждали, что с приходом нового штамма коронавируса «Омикрона» число заражений может резко возрасти. При этом количество тяжелых случае не должно быть большим. Но если число заразившихся вырастет в разы, врачам будет очень тяжело справиться с новой вспышкой пандемии.