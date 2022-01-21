Вспышка ковида в Воронежской области: за сутки заразились 785 человек

Врачей снова ожидают напряженные дни и ночи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пугающие цифры опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. На утро пятницы, 21 января, стало известно о 785 новых заразившихся ковидом жителей Воронежской области. Это совсем близко к печальным рекордам, когда число заболеваний за сутки превышало 800 человек. Напомним, на начало дня четверга, 20 января, их было гораздо меньше – 489. Всего же за время пандемии в нашем регионе число заболевших превысило 200 тысяч. Точнее, их стало 200 455.

Эксперты-медики не раз предупреждали, что с приходом нового штамма коронавируса «Омикрона» число заражений может резко возрасти. При этом количество тяжелых случае не должно быть большим. Но если число заразившихся вырастет в разы, врачам будет очень тяжело справиться с новой вспышкой пандемии.