В Воронежской области заболеваемость ковидом среди детей выросла на 31,9%

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области заболеваемость коронавирусом среди детей за последнюю неделю выросла на 31,9%. Причем рост отмечен и среди всех групп взрослого населения. Об этом рассказала врио руководителя Управления Роспотребнадзора региона Ольга Фуфаева 21 января на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Как и предполагали власти, ситуация начала ухудшаться. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 43%. Ежедневная – увеличилась со 175 до 785 случаев.

Также после новогодних праздников поползла вверх статистика по гриппу и ОРВИ. За прошлую неделю увеличение составило 36,2%.

По словам руководителя департамента здравоохранения области Александра Щукина, за сутки госпитализировали 144 пациента, выписали — 89. В стационарах сейчас находятся 1357 человек. Из них – 1001 человек на кислородной поддержке. Глава депздрава также отметил, что за последнюю неделю в 2,5 раза выросло количество впервые выявленных заболевших.