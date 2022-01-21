К вечеру в Воронеже пробки снизились до 7 баллов

Яндекс.пробки

В Воронеже к вечеру пятницы, 21 января, пробки с 10 баллов утром снизились до 7. Судя по погоде на улице (весь день была метель) и ДТП, которые показывает сервис «Яндекс.Пробки», ситуация ненамного, но улучшилась.

«Стоят» магистрали практически во всех районах города, малиновым пестрят Северный и Чернавский мосты.

Как отметили в мэрии, днем Воронеж убирали от снега 193 единицы техники, израсходовано больше 890 тонн противогололедных реагентов. Несмотря на стесненные дорожные условия, продолжался и вывоз снега: с улиц города уехало 950 кубометров.

Кроме очистки проезжих частей дорог и обработки тротуаров выполнялась расчистка остановок, подходов к пешеходным переходам.

– В ночь комбинаты благоустройства продолжат работать, очищая улично-дорожную сеть, если позволят погодные условия – сосредоточатся также и на вывозе снега, – пояснили в горадминистрации.