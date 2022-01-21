Воронеж парализовали 10-балльные пробки

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Утром 21 января воронежцы опоздают на работу. «Пешком быстрее» - сервис «Яндекс.Пробки» показывает «шторм» в 10 баллов на воронежских улицах. «Стоят» магистрали во всех районах города. «Малиновый» Московский проспект в сторону центра, Антонова-Овсеенко, бульвар Победы, 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова. В Железнодорожном районе заторы на Переверткина, Ленинском проспекте,на Остужевском кольце и на Ильича. В Левобережном «стоят» участки Новосибирской, Ростовской. В Юго-Западном - сложная обстановка на участках Грамши и Пешестрелецкой.

Виной катастрофической ситуации стала метель, о которой накануне предупредили синоптики и спасатели, и аварии.