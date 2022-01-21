Депутаты выбрали нового главу Эртильского района Воронежской области

Ивана Лесникова избрали главой Эртильского района вскоре после его встречи с губернатором Александром Гусевым. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Совет народных депутатов выбрал нового главу Эртильского района. За Ивана Лесникова проголосовали 26 и 27 присутствовавших слуг народа. Решение депутатов было предсказуемым. Совсем недавно состоялась встреча Лесникова с губернатором Александром Гусевым. Глава области одобрил намерение чиновника пойти на выборы. Губернатор также поддержал планы, изложенные Лесниковым, о реконструкции в 2022 году поликлиники районной больницы, строительстве двух фельдшерско-акушерских пунктов, установке котельных для трех образовательных учреждений, реконструкции местного стадиона.

Напомним, в ноябре 2021 года умер прежний глава района Сергей Бычуткин. Иван Лесников был его заместителем.