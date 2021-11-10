Умер глава Эртильского района Воронежской области

Скончался глава Эртильского района Воронежской области Сергей Бычуткин, он умер на 62 году жизни.

Сергей Бычуткин был родом из села Ячейка Эртильского района. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-землеустроитель, затем заочный экономический факультет повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства Воронежского агроуниверситета.

Начинал водителем в колхозе, работал в комсомольских органах, с 1991 года на руководящей хозяйственной работе. В 2009 году был назначен главой администрации Эртильского района, в 2018 году переизбран главой района.

Соболезнования по поводу кончины Сергея Бычуткина выразил губернатор Александр Гусев.