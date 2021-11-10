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Общество10 ноября 2021 10:43

Умер глава Эртильского района Воронежской области

Сергея Бычуткина не стало на 62 году жизни
Ярослав ИВАНОВ
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Скончался глава Эртильского района Воронежской области Сергей Бычуткин, он умер на 62 году жизни.

Сергей Бычуткин был родом из села Ячейка Эртильского района. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-землеустроитель, затем заочный экономический факультет повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства Воронежского агроуниверситета.

Начинал водителем в колхозе, работал в комсомольских органах, с 1991 года на руководящей хозяйственной работе. В 2009 году был назначен главой администрации Эртильского района, в 2018 году переизбран главой района.

Соболезнования по поводу кончины Сергея Бычуткина выразил губернатор Александр Гусев.