Прославившегося 22 квартирами экс-замглавы ГИБДД Игоря Качкина выпустили из СИЗО

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Ленинский районный суд смягчил меру пресечения обвиняемому в покушении на дачу взятки должностному лицу экс-замглавы ГИБДД Игорю Качкину (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), прославившемуся 22 квартирами в Воронеже. И хотя следствие настаивало на продлении срока пребывания в СИЗО, бывшего высокопоставленного полицейского отпустили из-под стражи. Ему запретили определенные действия. Об этом рассказали в суде 18 января.

Теперь Качкин обязан самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд. Также ему запрещено общаться без разрешения следователя или суда с лицами, являющимися участниками уголовного производства по данному делу, в том числе с использованием любых средств связи, почты и интернета, за исключением лиц, привлеченных им для защиты.

Напомним, Игорь Качкин был задержан этим летом, 19 июля в Воронеже. По версии следствия, он предложил полицейскому 30 тысяч за содействие своему знакомому при сдаче экзамена на получение водительских прав. Сотрудник полиции от взятки отказался. А сам Качкин был задержан при проведении совместных мероприятий СК, УФСБ России по Воронежской области и службы собственной безопасности регионального управления МВД.

Известным Качкин стал после того, как прокуратура обратилась в суд с иском требуя, чтобы он и его родители объяснили, насколько законно были приобретены ими 22 объекта недвижимости на сумму в 50 млн рублей. Сейчас рассмотрение этого вопроса приостановлено, поскольку отец экс-полицейского скончался. Его смогут возобновить, когда Качкин вступит в наследство.