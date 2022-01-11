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Общество11 января 2022 16:23

Завод под Воронежем, где заболели ковидом 10 человек, оштрафовали на 100 тысяч рублей

На предприятии не было оборудования по обеззараживанию воздуха, не делали разметки для соблюдения социальной дистанции
Юрий КОЗЛОВ
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В суде посчитали, что нарушения антиковидных мер на заводе "стоят" 100 тысяч рублей.

В суде посчитали, что нарушения антиковидных мер на заводе "стоят" 100 тысяч рублей.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Проверка Роспотребнадзора на заводе в Новоусманском районе обернулась возбуждением административного дела. На предприятии заболели ковидом десять человек, причем восемь из них – почти одновременно. Семь работали в одном цеху - по производству сыра и крема.

Санитарные врачи определили, что к вспышке заболеваний могло привести то, что на предприятии не было оборудования по обеззараживанию воздуха. К тому же на проходной не было разметки для соблюдения социальной дистанции, работников подвозили к ней в одно и то же время, что приводило к их скученности при входе.

На суде представитель предприятия сообщил, что нарушения устранены, и заболеваемость ковидом пошла на спад. Тем не менее завод оштрафовали на 100 тысяч рублей. Напомним, ранее на ту же сумму наложили санкции на заведения «Макдональдса» в Советском районе и на воронежский опорный университет.