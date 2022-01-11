В Воронеже «Макдональдс» и опорный вуз оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил

Заведения "Макдональдса" в Советском районе научили соблюдать антиковидные правила за 100 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже две организации из совершенно различных сфер деятельности оштрафовали на одинаковую сумму за нарушение антиковидных правил.

В поле зрения специалистов Роспотребнадзора попали нарушения в работе «Макдональдса» в Советском районе по трем адресам - на улицах 9 Января и Космонавтов и на проспекте Патриотов. Санитарные врачи обнаружили, что там не обеззараживали воздух, в одной из комнат, где обедает персонал, не было антисептика, местами отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции.

Представитель сети фастфуда в Советском районном суде сообщил, что в помещениях уже установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Видимо, ситуацию с разметкой и антисептиком тоже исправили, потому что это было куда легче сделать. Тем не менее «Макдональдс» все же оштрафовали на 100 тысяч.

А на ВГТУ наложили аналогичный штраф за то, что во всех учебных корпусах и общежитиях вуза не было оборудования для обеззараживания воздуха. Также в туалетах общежития № 6 на улице 20-летия Октября, 81 санитарные врачи не обнаружили антисептиков для обработки рук. В другом общежитии опорного вуза на улице 20-летия Октября, 77 они были, но хранились в емкостях без маркировки и указания срока годности.