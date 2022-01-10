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Общество10 января 2022 12:51

В «РВК-Воронеж» опровергли сообщение о попавших в Центральный парк канализационных водах

Аварию на улице Ленина устраняют
Евгения ФРОЛОВА
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Фото РВК-Воронеж

Фото РВК-Воронеж

В пресс-службе «РВК-Воронеж» рассказали, что в данный момент продолжаются аварийные работы у дома № 56 на улице Ленина в Центральном районе. Выход канализационных стоков на поверхность остановлен, на месте работает откачивающая техника.

Аварийная бригада уже промыла и обследовала коммуникации. В компании опровергли появившуюся информацию, что якобы канализационные стоки начали затапливать Центральный парк.

– Во-первых, напомню, что излив стоков остановлен. Во-вторых, стоки физически не могут попасть в парк «Динамо», – сообщил директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Сейчас специалисты готовятся к полной замене участка трубопровода. В компании также обратили внимание на то, что восстановительные мероприятия проводятся без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города.