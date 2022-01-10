В Воронеже устраняют две коммунальные аварии

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Две коммунальные аварии, произошедшие в Центральном и Коминтерновском районах, продолжают устранять специалисты «РВК-Воронеж». На объектах трудятся 16 сотрудников, задействовано 12 единиц специальной техники.

О прорывах сообщили в компании в воскресенье, 9 января. Первый произошел в районе улицы Ленина. Бригада рабочих здесь остановила выход стоков на поверхность, провела промывку сети и обследование коммуникаций. Выяснилось, что нарушение связано с проседанием колодца.

– Чтобы решить эту проблему, мы «поднимем» колодец и полностью заменим участок трубопровода, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Вторая авария произошла на улице Карпинского. Там пришлось даже ограничить проезд в районе пересечения с улицей Беговой. Специалисты компании устраняют повреждение коллектора диаметром 400 мм. В воскресенье заменили порядка 9 метров изношенного трубопровода.

Все работы «РВК-Воронеж» обещает завершить в понедельник, 10 января.