В воронежском микрорайоне из-за неубранного снега двухполосная дорога превратилась в однополосную

Снежные горы загородили часть дороги в Боровом. Фото: Яночка Терновых. Фото: "Типичный Воронеж".

В микрорайоне Боровое из-за куч снега на обочине двухполосная дорога на улице Федора Тютчева фактически превратилась в однополосную. Об этом можно судить по фото, размещенном в паблике «Типичный Воронеж» Яной Терновых.

Автор поста жалуется на лед на тротуарах, не посыпанные песком и не чищенные дороги. Из-за этого до остановки маршрутки № 60Б дойти очень тяжело. Особенно пенсионерам, беременным и детям.

- По жилым улицам после снегопада ни одного трактора. А после того, как местами снег растаял и замерз, это все превратилось в бугристый каток. В Боровом ходить страшно, - резюмировала Яна.

В управе Железнодорожного района дали такой комментарий по этой ситуации:

- Дорога в этом месте прочищена до асфальта. Тротуары посыпали песком, но после полученного сигнала 10 января коммунальные работники сделают это еще раз. Полностью почистить их от льда, скорее всего, не удастся, приоритет отдается центральным магистралям города. Что касается снежных куч по обочинам, из-за которых сузилась дорога, их тоже начнут интенсивно убирать 10 января.

Кстати, в самом центре Воронежа с очисткой улиц тоже, мягко говоря, не все гладко. К примеру, на проспекте Революции по крайней мере 8 января были участки, больше напоминающие каток, а не тротуары.