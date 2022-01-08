Воронежцы пожаловались на скользкие тротуары

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Воронежцы предупреждают об опасных тротуарах под толстым слоем льда. После похолодания утром 8 января скользкими стали пешеходные зоны в самом центре города – на улице Плехановской и проспекте Революции. Горожане сообщают, что коммунальные службы даже не посыпали лед песком. В подтверждение своих слов очевидцы приложили фото зеркальных тротуаров главной улицы города.

- Центральная улица города -проспект Революции тротуары как каток, - возмутились горожане.

Напомним, за предновогоднюю неделю из-за гололеда покалечились больше 1000 воронежцев.https://www.vrn.kp.ru/online/news/4576252/ В праздники медики не публикуют статистику. Но посмеем предположить, что к окончанию каникул эти цифры заметно вырастут.