В Воронеже нашлась 17-летняя девушка, пропавшая в Липецкой области

Поиски девушки, к счастью, завершились благополучно. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

На Рождество, в пятницу, 7 января, тревогу забили родственники живущей в Грязинском районе Липецкой области 17-летней Миланы Ш. Девушка утром ушла из дома и не вернулась. А ее мобильник был выключен. К счастью, вечером в субботу, 8 января, девушка нашлась. Оказалось, что она поехала навестить друзей, а то, что родные беспокоятся, видимо, забыла.

А вот 19-летнего студента из Лисок Евгения Коваленко ищут до сих пор. Он учится в Воронеже. С 30 декабря он не отвечает на звонки родных. Если вы что-то знаете о том, где молодой человек сейчас находится, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.