В Воронеже ищут 19-летнего юношу

Фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"

В Воронежской области объявили в розыск 19-летнего Евгения Эдуардовича Коваленко. Он проживает в городе Лиски Воронежской области и учится в Воронеже. Молодой человек перестал отвечать на звонки 30 декабря. До сих пор не известно, где он может находиться.

Поисковики просят помощи в поисках Евгения. Вот его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в темно-болотный пуховик до колен, белые кроссовки с красно-синими вставками, черную вязаную шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.