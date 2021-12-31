В машину воронежской автоледи, веселившейся на корпоративе, стреляли из пневматического ружья

Фото: паблик Жители Воронежа (Мкр. Шилово) ВКонтакте. Фото: другой источник.

Воронежские полицейские прокомментировали инцидент в Шилово, где обстреляли машину женщины, припарковавшей ее на время корпоратива 29 декабря.

- Осмотр машины показал, что в нее стреляли из пневматического ружья. Личность человека, сделавшего это, пока не установили, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, женщина оставила свой автомобиль, чтобы от души повеселиться на работе. Домой она уехала на такси. А когда пришла на работу 30 декабря, увидела на капоте своей машины пулевое отверстие. После чего пошла в полицию.