В Воронеже машину женщины обстреляли, пока она была на корпоративе

Машины женщины теперь выглядит так. Фото: «Жители Воронежа (Мкр. Шилово) ВКонтакте» Фото: другой источник.

Автоледи поведала в паблике «Жители Воронежа (Мкр. Шилово) ВКонтакте» историю испорченного корпоратива. Она сообщила, что приехала на работу 29 декабря, чтобы отметить наступающий Новый год в компании сослуживцев. Оставила машину во дворе дома № 168 на улице Острогожской, повеселилась и уехала домой на такси. Утром 30 декабря она приехала на работу, посмотрела на машину и ужаснулась: на капоте было отверстие, похожее на след от пули.

Женщина вызвала полицию. Она утверждает, что видеокамеры во дворе зафиксировали, как какой-то человек стрелял в ее машину с балкона третьего или четвертого этажа. Автоледи призвала местных жителей быть осторожными при парковке в этом месте.

В региональном ГУ МВД уточняют информацию по этому инциденту, комментарий обещали дать позже.