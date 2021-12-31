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Происшествия31 декабря 2021 10:31

В Воронеже машину женщины обстреляли, пока она была на корпоративе

ЧП случилось в микрорайоне Шилово
Олег КУЗНЕЦОВ
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Машины женщины теперь выглядит так. Фото: «Жители Воронежа (Мкр. Шилово) ВКонтакте»

Машины женщины теперь выглядит так. Фото: «Жители Воронежа (Мкр. Шилово) ВКонтакте»

Фото: другой источник.

Автоледи поведала в паблике «Жители Воронежа (Мкр. Шилово) ВКонтакте» историю испорченного корпоратива. Она сообщила, что приехала на работу 29 декабря, чтобы отметить наступающий Новый год в компании сослуживцев. Оставила машину во дворе дома № 168 на улице Острогожской, повеселилась и уехала домой на такси. Утром 30 декабря она приехала на работу, посмотрела на машину и ужаснулась: на капоте было отверстие, похожее на след от пули.

Женщина вызвала полицию. Она утверждает, что видеокамеры во дворе зафиксировали, как какой-то человек стрелял в ее машину с балкона третьего или четвертого этажа. Автоледи призвала местных жителей быть осторожными при парковке в этом месте.

В региональном ГУ МВД уточняют информацию по этому инциденту, комментарий обещали дать позже.